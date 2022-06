Two Houston High School baseball players received Class 3 All-State recognition from the Missouri High School Baseball Coaches Association for their efforts in the 2022 season.

Junior Garyn Hall was named to the first team as an infielder and sophomore Wyatt Hughes received honorable mention in the designated hitter/utility category.

GARYN HALL

WYATT HUGHES

2022 MHSBCA ALL STATE TEAMS

CLASS 1

PITCHERS – FIRST TEAM

SR BROCK LUCAS ST. ELIZABETH

JR MEMPHIS BLILEY SOUTH NODAWAY

JR KOLTEN PAYNE ORAN

SR BLAINE KRIESEL NORTHWEST HUGHESVILLE

PITCHERS – SECOND TEAM

SR GAGE WILSON NORTHEAST CAIRO

SR GARRETT DAVAULT NORWOOD

JR LUKE BARNES COOTER

JR GRANT BURSON NORTHWEST HUGHESVILLE

PITCHERS – HONORABLE MENTION

SR REID GOODMAN DADEVILLE

JR REESE MESECHER LA PLATA

JR LOGAN HEAD NORTHEAST CAIRO

SR DRENIN DINKINS SOUTH IRON

CATCHERS – FIRST TEAM

JR JACE KESEL ST. ELIZABETH

SR JOSH HUDSON NORTHLAND CHRISTIAN

SR JACK PREWETT NORTHEAST CAIRO

SR NICK CROSSWHITE NORTHWEST HUGHESVILLE

CATCHERS –SECOND TEAM

JR NICK MASSEY ORAN

JR WYATT MILLER SOUTH NODAWAY

JR CONNOR RHORER PILOT GROVE

CATCHERS – HONORABLE MENTION

JR GRANT O’HAVER GREEN CITY

JR MASON EBERT BILLINGS

INFIELDERS – FIRST TEAM

JR CALEB OLIGSCHLAEGER ST. ELIZABETH

SR TANNER PIPES LA PLATA

SR PIERSON TICHENOR NORTHWEST HUGHESVILLE

SR JONATHAN LIEB CALVARY LUTHERAN

SR BO VINSON PILOT GROVE

INFIELDERS –SECOND TEAM

JR ISAAC NIETERS NORTHWEST HUGHESVILLE

JR CODY SCHACKELFORD LEETON

SOPH NOLAN LOPER ORAN

JR LEVI HOLTMEYER ST. ELIZABETH

FR LEE LAMBETH WEAUBLEAU

INFIELDERS – HONORABLE MENTION

JR RYLAN ROBERTS KNOX COUNTY

SOPH DEREK ROCKETT HIGBEE

SOPH CAMDEN UPTEGROVE LEETON

SR ETHAN FOSTER WEAUBLEAU

SOPH JUSTIN PAYNE LIBERAL

OUTFIELDERS – FIRST TEAM

SR ALEX PROCTER CALVARY LUTHERAN

SOPH BLANE DURNELL WEAUBLEAU

SR AUSTIN WRIGHT NORTHEAST CAIRO

FR NOAH CHIPMAN ST. ELIZABETH

OUTFIELDERS – SECOND TEAM

SR JAKE TAGTMEYER CONCORDIA R-2

FR CARSON KERN ORAN

FR GAVIN WILLIAMS ST. ELIZABETH

JR PAYTON MORROW LIBERAL

OUTFIELDERS – HONORABLE MENTION

SR LANDON MARTIN LESTERVILLE

SOPH GRANT HEIMER BILLINGS

SR BLAKE MUNSTERMAN LAKELAND

DH/UTILITY – FIRST TEAM

SR QUENTIN SENCIBOY ORAN

JR HAYDEN NAZARENUS COOTER

SR LAYDON FIELDS GREEN CITY

DH/UTILITY – SECOND TEAM

JR JUSTIN FLOYD LEETON

JR DAVIN SAWYER WHEATLAND

SOPH ISAAC GREEN ST. ELIZABETH

DH/UTILITY – HONORABLE MENTION

SR ROBERT UHLMEYER NORTH SHELBY

JR GAVIN KILLION NORTHWEST HUGHESVILLE

SOPH ROBERT DOOLEY KNOX COUNTY

CLASS 2

PITCHERS – FIRST TEAM

SR LOGAN CINOTTO RUSSELLVILLE

SR GAGE PEARSON PUTNAM COUNTY

SR BROCK STEGGALL PLATTSBURG

SR CALE CLARK MARIONVILLE

PITCHERS – SECOND TEAM

SR WYLEY BROWN MARIONVILLE

SR CJ KELLEY PORTAGEVILLE

SR NATE RHEW HOLCOMB

JR JACOB SAFFLE EAST CARTER

PITCHERS – HONORABLE MENTION

SR KAYDEN CARTER PLATTSBURG

SOPH AVYN BURKHART WINDSOR

SR TANNER ALEXANDER IBERIA

JR TRISTON BRUEGMAN MARION C EARLY

CATCHERS – FIRST TEAM

JR JAKE SCHULTE RUSSELLVILLE

JR TREY BENTHAL PORTAGEVILLE

JR WYATT MORAN PLATTSBURG

CATCHERS – SECOND TEAM

FR WYATT DUCOS CREST RIDGE

SR ZACH HEIDENWITH PUTNAM COUNTY

SR ELI MARVIN EAST CARTER

CATCHERS – HONORABLE MENTION

SR BRYCE HAMBLETON GAINESVILLE

SR JACKSEN SMITH MARIONVILLE

SR PAYTON BRYANT SEYMOUR

INFIELDERS – FIRST TEAM

SR JAKE LEEKER GAINESVILLE

SOPH MASON ADAMS PORTAGEVILLE

SR KADEN MCCANNON LONE JACK

SR LAKE HIGH MARIONVILLE

SR CHRIS GULDAN BISHOP LEBLOND

INFIELDERS – SECOND TEAM

SR CORBIN DOUGHERTY VAN BUREN

JR EZEQUIEL GARCIA PURDY

JR BLANE YOUNG MARIONVILLE

JR BRAYDEN MCREYNOLDS PUTNAM COUNTY

SR KADEN LAWSON IBERIA

INFIELDERS – HONORABLE MENTION

JR THOMAS FRAKES PORTAGEVILLE

SR TREVOR JORDAN NEW BLOOMFIELD

SR JACKSON NIMSGERN CREST RIDGE

SR JASON HALL WINDSOR

JR JAYDIN ROWDEN IBERIA

JR JASON CARTER EAST CARTER

OUTFIELDERS – FIRST TEAM

SR ALEX WINSOR PORTAGEVILLE

SR ADDISON RICHARDS LONE JACK

SR JACOB DAVIS MARIONVILLE

JR PARKER CROW ASH GROVE

OUTFIELDERS – SECOND TEAM

SR TUCKER DEMENT ELLINGTON

JR TRAVIS HUGHES PURDY

SR TYLER HACKWORTH ELLINGTON

SR JOEY HOFMEISTER PLATTSBURG

OUTFIELDERS – HONORABLE MENTION

SR WYATT HOWARD CRANE

SR STEVEN HENLEY SOUTH PEMISCOTT

SOPH TEVOR KLEIN EAST BUCHANAN

SR CARTER QUINT PUTNAM COUNTY

DH/UTILITY – FIRST TEAM

JR CHARLIE MILLER RUSSELLVILLE

SR LANCE FOWLER PUTNAM COUNTY

SR TYLER RENN EUGENE

DH/UTILITY – SECOND TEAM

JR CHADE NOBLE SEYMOUR

SOPH CHRISTIAN BOBZIN ST. PAUL-CONCORDIA

SOPH ANDREW HAMBELTON GAINESVILLE

DH/UTILITY – HONORABLE MENTION

JR JESSE DANIEL RUSSELLVILLE

SR CADEN SMALLWOOD LINCOLN

SR ZACH CRAIG SUMMERSVILLE

SR ALEX LIBEL BISHOP LEBLOND

CLASS 3

PITCHERS – FIRST TEAM

JR BEN SMITH SPRINGFIELD CATHOLIC

SR JD WHITTER WEST COUNTY

JR JOSIAH GOLDEN LAFAYETTE COUNTY

JR CONNOR HEAD FATHER TOLTON

PITCHERS – SECOND TEAM

SOPH CARSON MULLEN STEELVILLE

JR GARIN GEITZ FAIR GROVE

JR PEYTON HODGES EAST PRAIRIE

SOPH LANE CHAPMAN LAWSON

PITCHERS- HONORABLE MENTION

SOPH JAKE RYAN FATHER TOLTON

JR COLEMAN MORRISON SPRINGFIELD CATHOLIC

SOPH LEVI MCKINNIE CHAFFEE

JR JAXON ROWDEN FAIR GROVE

SR EVAN ABERCROMBIE MONTGOMERY COUNTY

CATCHERS – FIRST TEAM

SR ALEX LOMAN PALMYRA

SR ETHAN RAKERS MONTGOMERY COUNTY

JR NICK BAGLEY WARSAW

CATCHERS – SECOND TEAM

SR COLIN WHITED ARCADIA VALLEY

INFIELDERS – FIRST TEAM

SR KADEN OWENS LAWSON

FR LUCAS WIETHOLDER FATHER TOLTON

JR GARYN HALL HOUSTON

SR JOEL MOUND ELSBERRY

SR COLE LEONHART SPRINGFIELD CATHOLIC

INFIELDERS – SECOND TEAM

SR MATTHEW DAVIS ST. MICHAEL ARCHANGEL

JR CADEN MERRILL WEST COUNTY

SR JASE AYCOCK EAST PRAIRIE

SR LANDYN SMITH PALMYRA

SR BRADY SLAVENS WARSAW

INFIELDERS – HONORABLE MENTION

JR LANDON MABE STEELVILLE

JR TRAVIS HILL MONTGOMERY COUNTY

JR JACOB MARTIN SOUTH CALLAWAY

SR CALVIN JOHNSON STOCKTON

SR COLBY TWELLMAN ELSBERRY

OUTFIELDERS – FIRST TEAM

SR GARRISON SCOTT EAST PRAIRIE

SR KENNY HOENER III HERMANN

JR JEFF CHITWOOD VALLEY PARK

JR CALEB BRIGGS ST. MICHAEL ARCHANGEL

OUTFIELDERS – SECOND TEAM

SOPH BEN RUTER SPINGFIELD CATHOLIC

FR LANDON FLOOD CLEVER

SOPH JACE ELLIS MONTGOMERY COUNTY

JR HAYDEN CAMP CLEVER

OUTFIELDERS – HONORABLE MENTION

SR AIDAN KLINE LINN

SR GAVIN JANSEN KELLY

SR KEAGAN HEYWOOD LINN

SR MASON GASTEL LAMAR

DH/UTILITY – FIRST TEAM

JR BRODY MCNIEL HARTVILLE

JR PARKER ANDERSON HERMANN

SR LOGAN THOMPSON FATHER TOLTON

DH/UTILITY – SECOND TEAM

SOPH SEAN PHILLIPS ELSBERRY

SOPH RUSTY BUCKNER LICKING

JR ANDREW MERSEAL ST. PIUS X FESTUS

DH/UTILITY – HONORABLE MENTION

SOPH AIDEN MORARITY HOLDEN

JR GARRETT SMITH HOLDEN

SR WYATT JESSEN KINGSTON

SR MASON RUMSEY LAFAYETTE COUNTY

SR TANNER BOYLES STOCKTON

SOPH WYATT HUGHES HOUSTON

CLASS 4

PITCHERS – FIRST TEAM

JR WIL LIBBERT BLAIR OAKS

SR TREY MULHOLLAND AURORA

SR GARRETT FERGUSON SUMMIT CHRISTIAN

SR JOSH NEWELL ST. CHARLES WEST

PITCHERS – SECOND TEAM

SR COY SMITH MARSHALL

SR CHRISJEN RIEKEBERG MACON

SOPH ROSS LAWRENCE LOGAN ROGERSVILLE

SR BRADLY SMITH SOUTHERN BOONE

PITCHERS – HONORABLE MENTION

SR JOHN BUTKA JOHN BURROUGHS

JR MAX BUSCHER FATIMA

JR CARTER SALTER SOUTHERN BOONE

JR ANDREW ORSCHELN HALLSVILLE

CATCHERS – FIRST TEAM

SR JOSH BIESER VALLE CATHOLIC

SR ZACH MARTINEZ MARSHALL

JR NOAH CARROW LOGAN ROGERSVILLE

CATCHERS – SECOND TEAM

JR JRUE BLASSINGAME ST. CHARLES WEST

SR MORGAN WILKINS SUMMIT CHRISTIAN

JR CADE BESHORE NEVADA

CATCHERS – HONORABLE MENTION

JR DJ MCLALLEN ODESSA

SR REECE ADAMS AVA R-1

SOPH CHARLIE KARLOVIC JOHN BURROUGHS

INFIELDERS – FIRST TEAM

FR BRENAN GOERING ST. CHARLES WEST

SOPH JADEN HASAM UNIVERSTIY ACADEMY

SR REESE ROBINETT KENNETT

JR TOBY GOODWIN ST. CHARLES

SR JAESIK FRIGGLE AURORA

INFIELDERS – SECOND TEAM

JR DREW VAUGHAN MOUNTAIN GROVE

JR CURRY SUTHERLAND LOGAN ROGERSVILLE

SR TANNER DUNCAN KENNETT

JR JACK ENGER JOHN BURROUGHS

SR CLAY KEMP HOLLISTER

INFIELDERS – HONORABLE MENTION

JR ZACK MILLER ODESSA

SR JACK MOSH ST. PIUS X KANSAS CITY

SR ZACH RICHARDS AVA R-1

SOPH CHASE MORRIS SOUTHERN BOONE

JR TANNER PIERCE KENNETT

OUTFIELDERS – FIRST TEAM

SR CARTER KAROTKA SOUTHERN BOONE

JR CASE SANDERSON NEVADA

SR AIDEN HEBERLIE VALLE CATHOLIC

JR AIDEN BOYER ST. GENEVIEVE

OUTFIELDERS – SECOND TEAM

FR DUAN MCROBERTS WRIGHT CITY

SR KARTER MUCK ST. PIUS X KANSAS CITY

SR BRADEN TICE KENNETT

JR DYLAN KAUFFMAN PLEASANT HILL

OUTFIELDERS – HONORABLE MENTION

SR AARON FISHER AURORA

SR HAIDEN ARMSTRONG OAK GROVE

SR TYGER COBB HALLSVILLE

SR ALEX ALTON MACON

DH/UTILITY – FIRST TEAM

SOPH CASEN MURPHY PARK HILLS CENTRAL

JR LUCAS DILLMAN EXCELSIOR SPRINGS

JR JACKSON MURRY ODESSA

DH/UTILITY – SECOND TEAM

SR REID DUDENHOEFFER BLAIR OAKS

JR HAYDEN WATERS WRIGHT CITY

JR HAYZE HOFFMAN AURORA

DH/UTILITY – HONORABLE MENTION

SR HAYDEN STEELMAN SOUTHERN BOONE

SR ELI GUFFEY SUMMIT CHRISTIAN

JR BRENDAN BLACKBURN EXCELSIOR SPRINGS

CLASS 5

PITCHERS – FIRST TEAM

SR LEVI HELM MCDONALD COUNTY

SR SAWYER ALLEN PLATTE COUNTY

JR COOPER WILKIN WILLARD

SR NATHAN KEMP ST. DOMINIC

PITCHERS – SECOND TEAM

JR IAN BROWN FESTUS

SR JACOB HOUSE GLENDALE

SR JACK NIEDRINGHAUS MICDS

JR NATE MOORE FESTUS

PITCHERS – HONORABLE MENTION

FR ELI HELBERG KEARNEY

JR JACK MEYER PACIFIC

SR MITCH OROZCO CAMDENTON

SOPH CHARLIE KILCULLIN ST. DOMINIC

CATCHERS – FIRST TEAM

SR JAKOB KNUDSEN PLATTE COUNTY

SR COLE MARTIN MCDONALD COUNTY

JR WYATT BROCKMAN MARSHFIELD

CATCHERS – SECOND TEAM

SOPH TANK SIMS WEST PLAINS

JR KYDEN MCMAIN WILLARD

INFIELDERS – FIRST TEAM

JR KAM DURNIN CAMDENTON

SR CONNOR EARLEYWINE JEFFERSON CITY

SR CAMERON LEWIS PLATTE COUNTY

JR BROOKS KETTERING GLENDALE

SR GRANT RICHARS ST. DOMINIC

INFIELDERS – SECOND TEAM

SR CARLOS JONES JR. WINNETONKA

JR JACKSON ROVIG MARSHFIELD

SR JADEN KOLB HELIAS CATHOLIC

JR CY DARNELL WEBB CITY

SR CONNER MCDONALD FESTUS

INFIELDERS – HONORABLE MENTION

SR SIMON YOAKUM ROLLA

SR KADEN MOTLEY UNION

SOPH BROCK MILES CAPITAL CITY

SOPH PEYTON COOPER WEST PLAINS

SR WILL KENNEDY KEARNEY

OUTFIELDERS – FIRST TEAM

JR RYKER EDWARDS SMITHVILLE

JR OWEN BUSHNELL WILLARD

FR CHASE PORTER KEARNEY

OUTFIELDERS – SECOND TEAM

SOPH ETHAN BROSER PACIFIC

FR SEBASTIAN NORMAN GLENDALE

SOPH NELSON HOOVER WEST PLAINS

OUTFIELDERS – HONORABLE MENTION

SOPH BRET YARGER ROLLA

SR CONNOR MILLER CAMDENTON

JR KLAYTON KISER WILLARD

DH/UTILITY – FIRST TEAM

SOPH SAM WYRICK HELIAS CATHOLIC

SR CARTER JENKINS BRANSON

JR GAGE CLAUNCH WARRENSBURG

DH/UTILITY – SECOND TEAM

SOPH KADE DURNIN CAMDENTON

SR KADE BIELLIER WILLARD

JR AUSTIN HAPPEL WINDSOR IMPERIAL

DH/UTILITY – HONORABLE MENTION

FR HENRY BERKSTRESSER MARSHFIELD

SR ETHAN BERNING PEMBROKE HILL

JR KOOPER KEKEC NORTH COUNTY

CLASS 6

PITCHERS – FIRST TEAM

JR CADEN BOGENPOHL JACKSON

SR KARSON MILBRANDT LIBERTY KANSAS CITY

JR TRENTON ROEHLER BLUE SPRINGS SOUTH

JR TATE MCGUIRE LIBERTY NORTH

PITCHERS – SECOND TEAM

SR AARON LEWIS LIBERTY NORTH

JR KENTON DEVERMAN FORT ZUMWALT WEST

SR BEN SUNDELL LIBERTY KANSAS CITY

SR KEITH PIEPMEIER NIXA

PITCHERS- HONORABLE MENTION

SR TYLER RAUSER FRANCIS HOWELL

SR JOHN CHAMBERS BLUE SPRING SOUTH

SR TAIT ROBERTSON HICKMAN

SOPH HUNTER HAMPSHIRE STALEY

CATCHERS – FIRST TEAM

SR KEVIN PELICO NORTH KANSAS CITY

SR LUKE MOORE PARK HILL

SR GAVIN SIEGFRIED STALEY

CATCHERS – SECOND TEAM

JR TYLER LANG PARKWAY WEST

SR KAIDEN STOFFER ROCK BRIDGE

SR NOAH WILKINSON KICKAPOO

CATCHERS- HONORABLE MENTION

SR NATHAN HALL LIBERTY KANSAS CITY

JR GAVYN BECKNER REPUBLIC

INFIELDERS- FIRST TEAM

SR JAKE MCCUTCHEON FRANCIS HOWELL

SOPH TREY SNYDER LIBERTY NORTH

JR BRETT NORFLEET FRANCIS HOWELL

JR BRADEN HEMMER HICKMAN

SOPH GRANT HOLLISTER BLUE SPRINGS SOUTH

SR DYLAN GREGO STALEY

JR ADDISON SMITH LIBERTY KANSAS CITY

INFIELDERS-SECOND TEAM

SR JACK DUNN FORT ZUMWALT SOUTH

SR JARET NELSON NIXA

FR TY THOMPSON ROCK BRIDGE

SR KADEN JEFFRIES GRAIN VALLEY

SR JOEY FRIEDEL FORT ZUMWALT SOUTH

INFIELDERS-HONORABLE MENTION

JR EVAN VIENHAGE KICKAPOO

SR PEYTON BLAIR FORT ZUMWALT SOUTH

SR PALMER HOLST LIBERTY KANSAS CITY

OUTFIELDERS- FIRST TEAM

SR AUSTIN STEWART ROCK BRIDGE

SR CARTER DEGONDEA RAYMORE PECULIAR

JR BRYSEN NEPUTE FRANCIS HOWELL

JR CHASE LITTRELL LIBERTY KANSAS CITY

OUTFIELDERS- SECOND TEAM

SR SAM RUSSO NIXA

SR ZACK STEWART LEBANON

JR ZACH BATES HICKMAN

SR KYLER STOKES JOPLIN

OUTFIELDERS-HONORABLE MENTION

SR MATTHEW HUTSON LIBERTY NORTH

SOPH TYTUS CISSELL FRANCIS HOWELL

JR JUSTUS POPPA ROCK BRIDGE

SR BRADY O’BRIEN FORT ZUMWALT SOUTH

DH/UTILITY-FIRST TEAM

SR PAYTON MESSER ROCK BRIDGE

JR TY WISDOM LIBERTY NORTH

SR DANIEL WISSLER FORT ZUMWALT WEST

DH/UTILITY-SECOND TEAM

FR LEO HUMBERT FRANCIS HOWELL

JR JACKSON DOWNING LIBERTY NORTH

JR TOMMY LAPOUR BLUE SPRINGS SOUTH

DH/UTILITY-HONORABLE MENTION

JR SETH BENES LIBERTY WENTZVILLE

JR DANE GRAY ROCK BRIDGE

SR AIDAN SIMPSON PARK HILL SOUTH