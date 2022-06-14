Two Houston High School baseball players received Class 3 All-State recognition from the Missouri High School Baseball Coaches Association for their efforts in the 2022 season.
Junior Garyn Hall was named to the first team as an infielder and sophomore Wyatt Hughes received honorable mention in the designated hitter/utility category.
2022 MHSBCA ALL STATE TEAMS
CLASS 1
PITCHERS – FIRST TEAM
SR BROCK LUCAS ST. ELIZABETH
JR MEMPHIS BLILEY SOUTH NODAWAY
JR KOLTEN PAYNE ORAN
SR BLAINE KRIESEL NORTHWEST HUGHESVILLE
PITCHERS – SECOND TEAM
SR GAGE WILSON NORTHEAST CAIRO
SR GARRETT DAVAULT NORWOOD
JR LUKE BARNES COOTER
JR GRANT BURSON NORTHWEST HUGHESVILLE
PITCHERS – HONORABLE MENTION
SR REID GOODMAN DADEVILLE
JR REESE MESECHER LA PLATA
JR LOGAN HEAD NORTHEAST CAIRO
SR DRENIN DINKINS SOUTH IRON
CATCHERS – FIRST TEAM
JR JACE KESEL ST. ELIZABETH
SR JOSH HUDSON NORTHLAND CHRISTIAN
SR JACK PREWETT NORTHEAST CAIRO
SR NICK CROSSWHITE NORTHWEST HUGHESVILLE
CATCHERS –SECOND TEAM
JR NICK MASSEY ORAN
JR WYATT MILLER SOUTH NODAWAY
JR CONNOR RHORER PILOT GROVE
CATCHERS – HONORABLE MENTION
JR GRANT O’HAVER GREEN CITY
JR MASON EBERT BILLINGS
INFIELDERS – FIRST TEAM
JR CALEB OLIGSCHLAEGER ST. ELIZABETH
SR TANNER PIPES LA PLATA
SR PIERSON TICHENOR NORTHWEST HUGHESVILLE
SR JONATHAN LIEB CALVARY LUTHERAN
SR BO VINSON PILOT GROVE
INFIELDERS –SECOND TEAM
JR ISAAC NIETERS NORTHWEST HUGHESVILLE
JR CODY SCHACKELFORD LEETON
SOPH NOLAN LOPER ORAN
JR LEVI HOLTMEYER ST. ELIZABETH
FR LEE LAMBETH WEAUBLEAU
INFIELDERS – HONORABLE MENTION
JR RYLAN ROBERTS KNOX COUNTY
SOPH DEREK ROCKETT HIGBEE
SOPH CAMDEN UPTEGROVE LEETON
SR ETHAN FOSTER WEAUBLEAU
SOPH JUSTIN PAYNE LIBERAL
OUTFIELDERS – FIRST TEAM
SR ALEX PROCTER CALVARY LUTHERAN
SOPH BLANE DURNELL WEAUBLEAU
SR AUSTIN WRIGHT NORTHEAST CAIRO
FR NOAH CHIPMAN ST. ELIZABETH
OUTFIELDERS – SECOND TEAM
SR JAKE TAGTMEYER CONCORDIA R-2
FR CARSON KERN ORAN
FR GAVIN WILLIAMS ST. ELIZABETH
JR PAYTON MORROW LIBERAL
OUTFIELDERS – HONORABLE MENTION
SR LANDON MARTIN LESTERVILLE
SOPH GRANT HEIMER BILLINGS
SR BLAKE MUNSTERMAN LAKELAND
DH/UTILITY – FIRST TEAM
SR QUENTIN SENCIBOY ORAN
JR HAYDEN NAZARENUS COOTER
SR LAYDON FIELDS GREEN CITY
DH/UTILITY – SECOND TEAM
JR JUSTIN FLOYD LEETON
JR DAVIN SAWYER WHEATLAND
SOPH ISAAC GREEN ST. ELIZABETH
DH/UTILITY – HONORABLE MENTION
SR ROBERT UHLMEYER NORTH SHELBY
JR GAVIN KILLION NORTHWEST HUGHESVILLE
SOPH ROBERT DOOLEY KNOX COUNTY
CLASS 2
PITCHERS – FIRST TEAM
SR LOGAN CINOTTO RUSSELLVILLE
SR GAGE PEARSON PUTNAM COUNTY
SR BROCK STEGGALL PLATTSBURG
SR CALE CLARK MARIONVILLE
PITCHERS – SECOND TEAM
SR WYLEY BROWN MARIONVILLE
SR CJ KELLEY PORTAGEVILLE
SR NATE RHEW HOLCOMB
JR JACOB SAFFLE EAST CARTER
PITCHERS – HONORABLE MENTION
SR KAYDEN CARTER PLATTSBURG
SOPH AVYN BURKHART WINDSOR
SR TANNER ALEXANDER IBERIA
JR TRISTON BRUEGMAN MARION C EARLY
CATCHERS – FIRST TEAM
JR JAKE SCHULTE RUSSELLVILLE
JR TREY BENTHAL PORTAGEVILLE
JR WYATT MORAN PLATTSBURG
CATCHERS – SECOND TEAM
FR WYATT DUCOS CREST RIDGE
SR ZACH HEIDENWITH PUTNAM COUNTY
SR ELI MARVIN EAST CARTER
CATCHERS – HONORABLE MENTION
SR BRYCE HAMBLETON GAINESVILLE
SR JACKSEN SMITH MARIONVILLE
SR PAYTON BRYANT SEYMOUR
INFIELDERS – FIRST TEAM
SR JAKE LEEKER GAINESVILLE
SOPH MASON ADAMS PORTAGEVILLE
SR KADEN MCCANNON LONE JACK
SR LAKE HIGH MARIONVILLE
SR CHRIS GULDAN BISHOP LEBLOND
INFIELDERS – SECOND TEAM
SR CORBIN DOUGHERTY VAN BUREN
JR EZEQUIEL GARCIA PURDY
JR BLANE YOUNG MARIONVILLE
JR BRAYDEN MCREYNOLDS PUTNAM COUNTY
SR KADEN LAWSON IBERIA
INFIELDERS – HONORABLE MENTION
JR THOMAS FRAKES PORTAGEVILLE
SR TREVOR JORDAN NEW BLOOMFIELD
SR JACKSON NIMSGERN CREST RIDGE
SR JASON HALL WINDSOR
JR JAYDIN ROWDEN IBERIA
JR JASON CARTER EAST CARTER
OUTFIELDERS – FIRST TEAM
SR ALEX WINSOR PORTAGEVILLE
SR ADDISON RICHARDS LONE JACK
SR JACOB DAVIS MARIONVILLE
JR PARKER CROW ASH GROVE
OUTFIELDERS – SECOND TEAM
SR TUCKER DEMENT ELLINGTON
JR TRAVIS HUGHES PURDY
SR TYLER HACKWORTH ELLINGTON
SR JOEY HOFMEISTER PLATTSBURG
OUTFIELDERS – HONORABLE MENTION
SR WYATT HOWARD CRANE
SR STEVEN HENLEY SOUTH PEMISCOTT
SOPH TEVOR KLEIN EAST BUCHANAN
SR CARTER QUINT PUTNAM COUNTY
DH/UTILITY – FIRST TEAM
JR CHARLIE MILLER RUSSELLVILLE
SR LANCE FOWLER PUTNAM COUNTY
SR TYLER RENN EUGENE
DH/UTILITY – SECOND TEAM
JR CHADE NOBLE SEYMOUR
SOPH CHRISTIAN BOBZIN ST. PAUL-CONCORDIA
SOPH ANDREW HAMBELTON GAINESVILLE
DH/UTILITY – HONORABLE MENTION
JR JESSE DANIEL RUSSELLVILLE
SR CADEN SMALLWOOD LINCOLN
SR ZACH CRAIG SUMMERSVILLE
SR ALEX LIBEL BISHOP LEBLOND
CLASS 3
PITCHERS – FIRST TEAM
JR BEN SMITH SPRINGFIELD CATHOLIC
SR JD WHITTER WEST COUNTY
JR JOSIAH GOLDEN LAFAYETTE COUNTY
JR CONNOR HEAD FATHER TOLTON
PITCHERS – SECOND TEAM
SOPH CARSON MULLEN STEELVILLE
JR GARIN GEITZ FAIR GROVE
JR PEYTON HODGES EAST PRAIRIE
SOPH LANE CHAPMAN LAWSON
PITCHERS- HONORABLE MENTION
SOPH JAKE RYAN FATHER TOLTON
JR COLEMAN MORRISON SPRINGFIELD CATHOLIC
SOPH LEVI MCKINNIE CHAFFEE
JR JAXON ROWDEN FAIR GROVE
SR EVAN ABERCROMBIE MONTGOMERY COUNTY
CATCHERS – FIRST TEAM
SR ALEX LOMAN PALMYRA
SR ETHAN RAKERS MONTGOMERY COUNTY
JR NICK BAGLEY WARSAW
CATCHERS – SECOND TEAM
SR COLIN WHITED ARCADIA VALLEY
INFIELDERS – FIRST TEAM
SR KADEN OWENS LAWSON
FR LUCAS WIETHOLDER FATHER TOLTON
JR GARYN HALL HOUSTON
SR JOEL MOUND ELSBERRY
SR COLE LEONHART SPRINGFIELD CATHOLIC
INFIELDERS – SECOND TEAM
SR MATTHEW DAVIS ST. MICHAEL ARCHANGEL
JR CADEN MERRILL WEST COUNTY
SR JASE AYCOCK EAST PRAIRIE
SR LANDYN SMITH PALMYRA
SR BRADY SLAVENS WARSAW
INFIELDERS – HONORABLE MENTION
JR LANDON MABE STEELVILLE
JR TRAVIS HILL MONTGOMERY COUNTY
JR JACOB MARTIN SOUTH CALLAWAY
SR CALVIN JOHNSON STOCKTON
SR COLBY TWELLMAN ELSBERRY
OUTFIELDERS – FIRST TEAM
SR GARRISON SCOTT EAST PRAIRIE
SR KENNY HOENER III HERMANN
JR JEFF CHITWOOD VALLEY PARK
JR CALEB BRIGGS ST. MICHAEL ARCHANGEL
OUTFIELDERS – SECOND TEAM
SOPH BEN RUTER SPINGFIELD CATHOLIC
FR LANDON FLOOD CLEVER
SOPH JACE ELLIS MONTGOMERY COUNTY
JR HAYDEN CAMP CLEVER
OUTFIELDERS – HONORABLE MENTION
SR AIDAN KLINE LINN
SR GAVIN JANSEN KELLY
SR KEAGAN HEYWOOD LINN
SR MASON GASTEL LAMAR
DH/UTILITY – FIRST TEAM
JR BRODY MCNIEL HARTVILLE
JR PARKER ANDERSON HERMANN
SR LOGAN THOMPSON FATHER TOLTON
DH/UTILITY – SECOND TEAM
SOPH SEAN PHILLIPS ELSBERRY
SOPH RUSTY BUCKNER LICKING
JR ANDREW MERSEAL ST. PIUS X FESTUS
DH/UTILITY – HONORABLE MENTION
SOPH AIDEN MORARITY HOLDEN
JR GARRETT SMITH HOLDEN
SR WYATT JESSEN KINGSTON
SR MASON RUMSEY LAFAYETTE COUNTY
SR TANNER BOYLES STOCKTON
SOPH WYATT HUGHES HOUSTON
CLASS 4
PITCHERS – FIRST TEAM
JR WIL LIBBERT BLAIR OAKS
SR TREY MULHOLLAND AURORA
SR GARRETT FERGUSON SUMMIT CHRISTIAN
SR JOSH NEWELL ST. CHARLES WEST
PITCHERS – SECOND TEAM
SR COY SMITH MARSHALL
SR CHRISJEN RIEKEBERG MACON
SOPH ROSS LAWRENCE LOGAN ROGERSVILLE
SR BRADLY SMITH SOUTHERN BOONE
PITCHERS – HONORABLE MENTION
SR JOHN BUTKA JOHN BURROUGHS
JR MAX BUSCHER FATIMA
JR CARTER SALTER SOUTHERN BOONE
JR ANDREW ORSCHELN HALLSVILLE
CATCHERS – FIRST TEAM
SR JOSH BIESER VALLE CATHOLIC
SR ZACH MARTINEZ MARSHALL
JR NOAH CARROW LOGAN ROGERSVILLE
CATCHERS – SECOND TEAM
JR JRUE BLASSINGAME ST. CHARLES WEST
SR MORGAN WILKINS SUMMIT CHRISTIAN
JR CADE BESHORE NEVADA
CATCHERS – HONORABLE MENTION
JR DJ MCLALLEN ODESSA
SR REECE ADAMS AVA R-1
SOPH CHARLIE KARLOVIC JOHN BURROUGHS
INFIELDERS – FIRST TEAM
FR BRENAN GOERING ST. CHARLES WEST
SOPH JADEN HASAM UNIVERSTIY ACADEMY
SR REESE ROBINETT KENNETT
JR TOBY GOODWIN ST. CHARLES
SR JAESIK FRIGGLE AURORA
INFIELDERS – SECOND TEAM
JR DREW VAUGHAN MOUNTAIN GROVE
JR CURRY SUTHERLAND LOGAN ROGERSVILLE
SR TANNER DUNCAN KENNETT
JR JACK ENGER JOHN BURROUGHS
SR CLAY KEMP HOLLISTER
INFIELDERS – HONORABLE MENTION
JR ZACK MILLER ODESSA
SR JACK MOSH ST. PIUS X KANSAS CITY
SR ZACH RICHARDS AVA R-1
SOPH CHASE MORRIS SOUTHERN BOONE
JR TANNER PIERCE KENNETT
OUTFIELDERS – FIRST TEAM
SR CARTER KAROTKA SOUTHERN BOONE
JR CASE SANDERSON NEVADA
SR AIDEN HEBERLIE VALLE CATHOLIC
JR AIDEN BOYER ST. GENEVIEVE
OUTFIELDERS – SECOND TEAM
FR DUAN MCROBERTS WRIGHT CITY
SR KARTER MUCK ST. PIUS X KANSAS CITY
SR BRADEN TICE KENNETT
JR DYLAN KAUFFMAN PLEASANT HILL
OUTFIELDERS – HONORABLE MENTION
SR AARON FISHER AURORA
SR HAIDEN ARMSTRONG OAK GROVE
SR TYGER COBB HALLSVILLE
SR ALEX ALTON MACON
DH/UTILITY – FIRST TEAM
SOPH CASEN MURPHY PARK HILLS CENTRAL
JR LUCAS DILLMAN EXCELSIOR SPRINGS
JR JACKSON MURRY ODESSA
DH/UTILITY – SECOND TEAM
SR REID DUDENHOEFFER BLAIR OAKS
JR HAYDEN WATERS WRIGHT CITY
JR HAYZE HOFFMAN AURORA
DH/UTILITY – HONORABLE MENTION
SR HAYDEN STEELMAN SOUTHERN BOONE
SR ELI GUFFEY SUMMIT CHRISTIAN
JR BRENDAN BLACKBURN EXCELSIOR SPRINGS
CLASS 5
PITCHERS – FIRST TEAM
SR LEVI HELM MCDONALD COUNTY
SR SAWYER ALLEN PLATTE COUNTY
JR COOPER WILKIN WILLARD
SR NATHAN KEMP ST. DOMINIC
PITCHERS – SECOND TEAM
JR IAN BROWN FESTUS
SR JACOB HOUSE GLENDALE
SR JACK NIEDRINGHAUS MICDS
JR NATE MOORE FESTUS
PITCHERS – HONORABLE MENTION
FR ELI HELBERG KEARNEY
JR JACK MEYER PACIFIC
SR MITCH OROZCO CAMDENTON
SOPH CHARLIE KILCULLIN ST. DOMINIC
CATCHERS – FIRST TEAM
SR JAKOB KNUDSEN PLATTE COUNTY
SR COLE MARTIN MCDONALD COUNTY
JR WYATT BROCKMAN MARSHFIELD
CATCHERS – SECOND TEAM
SOPH TANK SIMS WEST PLAINS
JR KYDEN MCMAIN WILLARD
INFIELDERS – FIRST TEAM
JR KAM DURNIN CAMDENTON
SR CONNOR EARLEYWINE JEFFERSON CITY
SR CAMERON LEWIS PLATTE COUNTY
JR BROOKS KETTERING GLENDALE
SR GRANT RICHARS ST. DOMINIC
INFIELDERS – SECOND TEAM
SR CARLOS JONES JR. WINNETONKA
JR JACKSON ROVIG MARSHFIELD
SR JADEN KOLB HELIAS CATHOLIC
JR CY DARNELL WEBB CITY
SR CONNER MCDONALD FESTUS
INFIELDERS – HONORABLE MENTION
SR SIMON YOAKUM ROLLA
SR KADEN MOTLEY UNION
SOPH BROCK MILES CAPITAL CITY
SOPH PEYTON COOPER WEST PLAINS
SR WILL KENNEDY KEARNEY
OUTFIELDERS – FIRST TEAM
JR RYKER EDWARDS SMITHVILLE
JR OWEN BUSHNELL WILLARD
FR CHASE PORTER KEARNEY
OUTFIELDERS – SECOND TEAM
SOPH ETHAN BROSER PACIFIC
FR SEBASTIAN NORMAN GLENDALE
SOPH NELSON HOOVER WEST PLAINS
OUTFIELDERS – HONORABLE MENTION
SOPH BRET YARGER ROLLA
SR CONNOR MILLER CAMDENTON
JR KLAYTON KISER WILLARD
DH/UTILITY – FIRST TEAM
SOPH SAM WYRICK HELIAS CATHOLIC
SR CARTER JENKINS BRANSON
JR GAGE CLAUNCH WARRENSBURG
DH/UTILITY – SECOND TEAM
SOPH KADE DURNIN CAMDENTON
SR KADE BIELLIER WILLARD
JR AUSTIN HAPPEL WINDSOR IMPERIAL
DH/UTILITY – HONORABLE MENTION
FR HENRY BERKSTRESSER MARSHFIELD
SR ETHAN BERNING PEMBROKE HILL
JR KOOPER KEKEC NORTH COUNTY
CLASS 6
PITCHERS – FIRST TEAM
JR CADEN BOGENPOHL JACKSON
SR KARSON MILBRANDT LIBERTY KANSAS CITY
JR TRENTON ROEHLER BLUE SPRINGS SOUTH
JR TATE MCGUIRE LIBERTY NORTH
PITCHERS – SECOND TEAM
SR AARON LEWIS LIBERTY NORTH
JR KENTON DEVERMAN FORT ZUMWALT WEST
SR BEN SUNDELL LIBERTY KANSAS CITY
SR KEITH PIEPMEIER NIXA
PITCHERS- HONORABLE MENTION
SR TYLER RAUSER FRANCIS HOWELL
SR JOHN CHAMBERS BLUE SPRING SOUTH
SR TAIT ROBERTSON HICKMAN
SOPH HUNTER HAMPSHIRE STALEY
CATCHERS – FIRST TEAM
SR KEVIN PELICO NORTH KANSAS CITY
SR LUKE MOORE PARK HILL
SR GAVIN SIEGFRIED STALEY
CATCHERS – SECOND TEAM
JR TYLER LANG PARKWAY WEST
SR KAIDEN STOFFER ROCK BRIDGE
SR NOAH WILKINSON KICKAPOO
CATCHERS- HONORABLE MENTION
SR NATHAN HALL LIBERTY KANSAS CITY
JR GAVYN BECKNER REPUBLIC
INFIELDERS- FIRST TEAM
SR JAKE MCCUTCHEON FRANCIS HOWELL
SOPH TREY SNYDER LIBERTY NORTH
JR BRETT NORFLEET FRANCIS HOWELL
JR BRADEN HEMMER HICKMAN
SOPH GRANT HOLLISTER BLUE SPRINGS SOUTH
SR DYLAN GREGO STALEY
JR ADDISON SMITH LIBERTY KANSAS CITY
INFIELDERS-SECOND TEAM
SR JACK DUNN FORT ZUMWALT SOUTH
SR JARET NELSON NIXA
FR TY THOMPSON ROCK BRIDGE
SR KADEN JEFFRIES GRAIN VALLEY
SR JOEY FRIEDEL FORT ZUMWALT SOUTH
INFIELDERS-HONORABLE MENTION
JR EVAN VIENHAGE KICKAPOO
SR PEYTON BLAIR FORT ZUMWALT SOUTH
SR PALMER HOLST LIBERTY KANSAS CITY
OUTFIELDERS- FIRST TEAM
SR AUSTIN STEWART ROCK BRIDGE
SR CARTER DEGONDEA RAYMORE PECULIAR
JR BRYSEN NEPUTE FRANCIS HOWELL
JR CHASE LITTRELL LIBERTY KANSAS CITY
OUTFIELDERS- SECOND TEAM
SR SAM RUSSO NIXA
SR ZACK STEWART LEBANON
JR ZACH BATES HICKMAN
SR KYLER STOKES JOPLIN
OUTFIELDERS-HONORABLE MENTION
SR MATTHEW HUTSON LIBERTY NORTH
SOPH TYTUS CISSELL FRANCIS HOWELL
JR JUSTUS POPPA ROCK BRIDGE
SR BRADY O’BRIEN FORT ZUMWALT SOUTH
DH/UTILITY-FIRST TEAM
SR PAYTON MESSER ROCK BRIDGE
JR TY WISDOM LIBERTY NORTH
SR DANIEL WISSLER FORT ZUMWALT WEST
DH/UTILITY-SECOND TEAM
FR LEO HUMBERT FRANCIS HOWELL
JR JACKSON DOWNING LIBERTY NORTH
JR TOMMY LAPOUR BLUE SPRINGS SOUTH
DH/UTILITY-HONORABLE MENTION
JR SETH BENES LIBERTY WENTZVILLE
JR DANE GRAY ROCK BRIDGE
SR AIDAN SIMPSON PARK HILL SOUTH