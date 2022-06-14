Two Houston High School baseball players received Class 3 All-State recognition from the Missouri High School Baseball Coaches Association for their efforts in the 2022 season.

Junior Garyn Hall was named to the first team as an infielder and sophomore Wyatt Hughes received honorable mention in the designated hitter/utility category.

GARYN HALL
WYATT HUGHES

2022 MHSBCA ALL STATE TEAMS

CLASS 1

PITCHERS – FIRST TEAM

SR         BROCK LUCAS                     ST. ELIZABETH 

JR         MEMPHIS BLILEY               SOUTH NODAWAY           

JR         KOLTEN PAYNE                   ORAN

SR         BLAINE KRIESEL                NORTHWEST HUGHESVILLE

PITCHERS – SECOND TEAM

SR          GAGE WILSON                    NORTHEAST CAIRO

SR          GARRETT DAVAULT         NORWOOD

JR          LUKE BARNES                     COOTER

JR          GRANT BURSON                  NORTHWEST HUGHESVILLE

PITCHERS – HONORABLE MENTION           

SR         REID GOODMAN                   DADEVILLE

JR         REESE MESECHER               LA PLATA

JR         LOGAN HEAD                        NORTHEAST CAIRO

SR         DRENIN DINKINS                 SOUTH IRON           

CATCHERS – FIRST TEAM

JR          JACE KESEL                          ST. ELIZABETH

SR          JOSH HUDSON                      NORTHLAND CHRISTIAN

SR          JACK PREWETT                   NORTHEAST CAIRO

SR          NICK CROSSWHITE            NORTHWEST HUGHESVILLE

CATCHERS –SECOND TEAM

JR          NICK MASSEY                        ORAN            

JR          WYATT MILLER                    SOUTH NODAWAY

JR          CONNOR RHORER                PILOT GROVE

CATCHERS – HONORABLE MENTION

JR           GRANT O’HAVER                GREEN CITY

JR           MASON EBERT                     BILLINGS

INFIELDERS – FIRST TEAM

JR       CALEB OLIGSCHLAEGER   ST. ELIZABETH

SR       TANNER PIPES                        LA PLATA

SR       PIERSON TICHENOR            NORTHWEST HUGHESVILLE

SR       JONATHAN LIEB                    CALVARY LUTHERAN

SR       BO VINSON                               PILOT GROVE

INFIELDERS –SECOND TEAM

JR         ISAAC NIETERS                    NORTHWEST HUGHESVILLE   

JR         CODY SCHACKELFORD     LEETON

SOPH   NOLAN LOPER                      ORAN

JR          LEVI HOLTMEYER             ST. ELIZABETH

FR         LEE LAMBETH                     WEAUBLEAU          

INFIELDERS – HONORABLE MENTION

JR          RYLAN ROBERTS                KNOX COUNTY  

SOPH    DEREK ROCKETT               HIGBEE   

SOPH    CAMDEN UPTEGROVE      LEETON

SR          ETHAN FOSTER                   WEAUBLEAU

SOPH     JUSTIN PAYNE                      LIBERAL    

OUTFIELDERS – FIRST TEAM

SR          ALEX PROCTER                   CALVARY LUTHERAN

SOPH    BLANE DURNELL                 WEAUBLEAU

SR          AUSTIN WRIGHT                  NORTHEAST CAIRO

FR          NOAH CHIPMAN                   ST. ELIZABETH   

OUTFIELDERS – SECOND TEAM

SR          JAKE TAGTMEYER              CONCORDIA R-2  

FR          CARSON KERN                      ORAN

FR          GAVIN WILLIAMS                ST. ELIZABETH

JR           PAYTON MORROW             LIBERAL               

OUTFIELDERS – HONORABLE MENTION   

SR          LANDON MARTIN                LESTERVILLE

SOPH    GRANT HEIMER                   BILLINGS

SR          BLAKE MUNSTERMAN      LAKELAND

DH/UTILITY – FIRST TEAM

SR         QUENTIN SENCIBOY            ORAN 

JR         HAYDEN NAZARENUS          COOTER   

SR         LAYDON FIELDS                    GREEN CITY

DH/UTILITY – SECOND TEAM

JR         JUSTIN FLOYD                       LEETON  

JR         DAVIN SAWYER                    WHEATLAND 

SOPH   ISAAC GREEN                        ST. ELIZABETH     

DH/UTILITY – HONORABLE MENTION

SR          ROBERT UHLMEYER         NORTH SHELBY   

JR          GAVIN KILLION                   NORTHWEST HUGHESVILLE

SOPH    ROBERT DOOLEY                KNOX COUNTY    

CLASS 2

PITCHERS – FIRST TEAM

SR        LOGAN CINOTTO                   RUSSELLVILLE

SR        GAGE PEARSON                      PUTNAM COUNTY 

SR        BROCK STEGGALL                PLATTSBURG     

SR        CALE CLARK                           MARIONVILLE  

PITCHERS – SECOND TEAM

SR         WYLEY BROWN                       MARIONVILLE  

SR         CJ KELLEY                               PORTAGEVILLE   

SR         NATE RHEW                             HOLCOMB      

JR          JACOB SAFFLE                       EAST CARTER

PITCHERS – HONORABLE MENTION

SR          KAYDEN CARTER                  PLATTSBURG  

SOPH    AVYN BURKHART                  WINDSOR

SR          TANNER ALEXANDER           IBERIA

JR          TRISTON BRUEGMAN            MARION C EARLY    

CATCHERS – FIRST TEAM

JR          JAKE SCHULTE                        RUSSELLVILLE                   

JR          TREY BENTHAL                       PORTAGEVILLE

JR          WYATT MORAN                       PLATTSBURG   

CATCHERS – SECOND TEAM

FR          WYATT DUCOS                        CREST RIDGE

SR          ZACH HEIDENWITH               PUTNAM COUNTY

SR          ELI MARVIN                              EAST CARTER   

CATCHERS – HONORABLE MENTION

SR          BRYCE HAMBLETON             GAINESVILLE  

SR          JACKSEN SMITH                     MARIONVILLE

SR          PAYTON BRYANT                   SEYMOUR

INFIELDERS – FIRST TEAM

SR         JAKE LEEKER                           GAINESVILLE

SOPH   MASON ADAMS                         PORTAGEVILLE

SR         KADEN MCCANNON                LONE JACK

SR         LAKE HIGH                                MARIONVILLE   

SR         CHRIS GULDAN                        BISHOP LEBLOND   

INFIELDERS – SECOND TEAM

SR         CORBIN DOUGHERTY           VAN BUREN

JR         EZEQUIEL GARCIA                 PURDY

JR         BLANE YOUNG                         MARIONVILLE   

JR         BRAYDEN MCREYNOLDS      PUTNAM COUNTY    

SR         KADEN LAWSON                      IBERIA    

INFIELDERS – HONORABLE MENTION

JR          THOMAS FRAKES                   PORTAGEVILLE  

SR          TREVOR JORDAN                   NEW BLOOMFIELD

SR          JACKSON NIMSGERN            CREST RIDGE     

SR          JASON HALL                             WINDSOR

JR          JAYDIN ROWDEN                    IBERIA

JR          JASON CARTER                        EAST CARTER   

OUTFIELDERS – FIRST TEAM

SR         ALEX WINSOR                           PORTAGEVILLE

SR         ADDISON RICHARDS               LONE JACK   

SR         JACOB DAVIS                            MARIONVILLE    

JR         PARKER CROW                         ASH GROVE  

OUTFIELDERS – SECOND TEAM

SR          TUCKER DEMENT                    ELLINGTON  

JR           TRAVIS HUGHES                     PURDY

SR          TYLER HACKWORTH             ELLINGTON

SR          JOEY HOFMEISTER                PLATTSBURG                                                              

OUTFIELDERS – HONORABLE MENTION

SR          WYATT HOWARD                    CRANE

SR          STEVEN HENLEY                     SOUTH PEMISCOTT              

SOPH    TEVOR KLEIN                           EAST BUCHANAN

SR          CARTER QUINT                        PUTNAM COUNTY

DH/UTILITY – FIRST TEAM

JR          CHARLIE MILLER                   RUSSELLVILLE   

SR          LANCE FOWLER                      PUTNAM COUNTY

SR          TYLER RENN                             EUGENE

DH/UTILITY – SECOND TEAM

JR           CHADE NOBLE                         SEYMOUR

SOPH     CHRISTIAN BOBZIN               ST. PAUL-CONCORDIA     

SOPH     ANDREW HAMBELTON         GAINESVILLE   

DH/UTILITY – HONORABLE MENTION

JR           JESSE DANIEL                           RUSSELLVILLE

SR           CADEN SMALLWOOD             LINCOLN

SR           ZACH CRAIG                              SUMMERSVILLE

SR           ALEX LIBEL                               BISHOP LEBLOND

CLASS 3

PITCHERS – FIRST TEAM

JR         BEN SMITH                             SPRINGFIELD CATHOLIC 

SR         JD WHITTER                          WEST COUNTY

JR         JOSIAH GOLDEN                   LAFAYETTE COUNTY           

JR         CONNOR HEAD                      FATHER TOLTON

PITCHERS – SECOND TEAM

SOPH   CARSON MULLEN                STEELVILLE

JR         GARIN GEITZ                        FAIR GROVE

JR         PEYTON HODGES                EAST PRAIRIE

SOPH   LANE CHAPMAN                  LAWSON

PITCHERS- HONORABLE MENTION

SOPH    JAKE RYAN                           FATHER TOLTON

JR          COLEMAN MORRISON      SPRINGFIELD CATHOLIC    

SOPH    LEVI MCKINNIE                  CHAFFEE

JR          JAXON ROWDEN                 FAIR GROVE

SR          EVAN ABERCROMBIE       MONTGOMERY COUNTY      

CATCHERS – FIRST TEAM

SR          ALEX LOMAN                       PALMYRA     

SR          ETHAN RAKERS                   MONTGOMERY COUNTY

JR          NICK BAGLEY                       WARSAW

CATCHERS – SECOND TEAM

SR          COLIN WHITED                    ARCADIA VALLEY

INFIELDERS – FIRST TEAM 

SR          KADEN OWENS                       LAWSON

FR          LUCAS WIETHOLDER          FATHER TOLTON

JR          GARYN HALL                          HOUSTON

SR          JOEL MOUND                          ELSBERRY

SR          COLE LEONHART                  SPRINGFIELD CATHOLIC

INFIELDERS – SECOND TEAM

SR          MATTHEW DAVIS                  ST. MICHAEL ARCHANGEL

JR           CADEN MERRILL                  WEST COUNTY

SR           JASE AYCOCK                        EAST PRAIRIE

SR           LANDYN SMITH                     PALMYRA

SR           BRADY SLAVENS                   WARSAW

INFIELDERS – HONORABLE MENTION

JR           LANDON MABE                      STEELVILLE    

JR           TRAVIS HILL                          MONTGOMERY COUNTY

JR           JACOB MARTIN                     SOUTH CALLAWAY

SR           CALVIN JOHNSON                STOCKTON

SR           COLBY TWELLMAN             ELSBERRY         

OUTFIELDERS – FIRST TEAM

SR           GARRISON SCOTT                EAST PRAIRIE

SR           KENNY HOENER III             HERMANN  

JR           JEFF CHITWOOD                  VALLEY PARK

JR           CALEB BRIGGS                      ST. MICHAEL ARCHANGEL   

OUTFIELDERS – SECOND TEAM

SOPH     BEN RUTER                             SPINGFIELD CATHOLIC   

FR           LANDON FLOOD                   CLEVER

SOPH     JACE ELLIS                             MONTGOMERY COUNTY

JR           HAYDEN CAMP                      CLEVER 

OUTFIELDERS – HONORABLE MENTION

SR            AIDAN KLINE                        LINN

SR            GAVIN JANSEN                     KELLY

SR            KEAGAN HEYWOOD           LINN

SR            MASON GASTEL                   LAMAR

DH/UTILITY – FIRST TEAM

JR            BRODY MCNIEL                  HARTVILLE   

JR            PARKER ANDERSON         HERMANN

SR            LOGAN THOMPSON           FATHER TOLTON    

DH/UTILITY – SECOND TEAM      

SOPH      SEAN PHILLIPS                   ELSBERRY     

SOPH      RUSTY BUCKNER               LICKING

JR            ANDREW MERSEAL          ST. PIUS X FESTUS

DH/UTILITY – HONORABLE MENTION

SOPH       AIDEN MORARITY           HOLDEN

JR             GARRETT SMITH              HOLDEN

SR             WYATT JESSEN                 KINGSTON

SR             MASON RUMSEY              LAFAYETTE COUNTY

SR             TANNER BOYLES              STOCKTON

SOPH       WYATT HUGHES               HOUSTON

CLASS 4

PITCHERS – FIRST TEAM

JR         WIL LIBBERT                       BLAIR OAKS  

SR         TREY MULHOLLAND        AURORA

SR         GARRETT FERGUSON       SUMMIT CHRISTIAN  

SR         JOSH NEWELL                     ST. CHARLES WEST    

PITCHERS – SECOND TEAM

SR          COY SMITH                           MARSHALL

SR          CHRISJEN RIEKEBERG     MACON 

SOPH    ROSS LAWRENCE                LOGAN ROGERSVILLE

SR          BRADLY SMITH                    SOUTHERN BOONE   

PITCHERS – HONORABLE MENTION

SR          JOHN BUTKA                         JOHN BURROUGHS 

JR          MAX BUSCHER                      FATIMA    

JR          CARTER SALTER                  SOUTHERN BOONE

JR          ANDREW ORSCHELN          HALLSVILLE      

CATCHERS – FIRST TEAM        

SR           JOSH BIESER                        VALLE CATHOLIC

SR           ZACH MARTINEZ                MARSHALL

JR           NOAH CARROW                   LOGAN ROGERSVILLE

CATCHERS – SECOND TEAM

JR           JRUE BLASSINGAME          ST. CHARLES WEST 

SR           MORGAN WILKINS             SUMMIT CHRISTIAN

JR           CADE BESHORE                   NEVADA

CATCHERS – HONORABLE MENTION

JR           DJ MCLALLEN                      ODESSA

SR           REECE ADAMS                      AVA R-1

SOPH     CHARLIE KARLOVIC          JOHN BURROUGHS

INFIELDERS – FIRST TEAM

FR            BRENAN GOERING           ST. CHARLES WEST

SOPH      JADEN HASAM                   UNIVERSTIY ACADEMY    

SR            REESE ROBINETT              KENNETT

JR            TOBY GOODWIN                ST. CHARLES

SR            JAESIK FRIGGLE               AURORA     

INFIELDERS – SECOND TEAM

JR            DREW VAUGHAN               MOUNTAIN GROVE   

JR            CURRY SUTHERLAND      LOGAN ROGERSVILLE

SR            TANNER DUNCAN              KENNETT

JR            JACK ENGER                       JOHN BURROUGHS

SR            CLAY KEMP                        HOLLISTER   

INFIELDERS – HONORABLE MENTION

JR            ZACK MILLER                    ODESSA 

SR            JACK MOSH                        ST. PIUS X KANSAS CITY

SR            ZACH RICHARDS               AVA R-1

SOPH      CHASE MORRIS                  SOUTHERN BOONE

JR            TANNER PIERCE                KENNETT            

OUTFIELDERS – FIRST TEAM

SR           CARTER KAROTKA            SOUTHERN BOONE 

JR           CASE SANDERSON              NEVADA    

SR           AIDEN HEBERLIE               VALLE CATHOLIC 

JR           AIDEN BOYER                      ST. GENEVIEVE

OUTFIELDERS – SECOND TEAM

FR           DUAN MCROBERTS           WRIGHT CITY  

SR           KARTER MUCK                   ST. PIUS X KANSAS CITY

SR           BRADEN TICE                      KENNETT

JR           DYLAN KAUFFMAN            PLEASANT HILL                        

OUTFIELDERS – HONORABLE MENTION

SR            AARON FISHER                   AURORA 

SR            HAIDEN ARMSTRONG      OAK GROVE

SR            TYGER COBB                       HALLSVILLE

SR            ALEX ALTON                       MACON

DH/UTILITY – FIRST TEAM

SOPH    CASEN MURPHY                    PARK HILLS CENTRAL  

JR          LUCAS DILLMAN                   EXCELSIOR SPRINGS

JR          JACKSON MURRY                 ODESSA   

DH/UTILITY – SECOND TEAM

SR           REID DUDENHOEFFER        BLAIR OAKS

JR           HAYDEN WATERS                 WRIGHT CITY

JR           HAYZE HOFFMAN                 AURORA      

DH/UTILITY – HONORABLE MENTION

SR           HAYDEN STEELMAN            SOUTHERN BOONE 

SR           ELI GUFFEY                             SUMMIT CHRISTIAN

JR           BRENDAN BLACKBURN       EXCELSIOR SPRINGS

CLASS 5

PITCHERS – FIRST TEAM

SR       LEVI HELM                               MCDONALD COUNTY

SR       SAWYER ALLEN                      PLATTE COUNTY

JR        COOPER WILKIN                    WILLARD

SR       NATHAN KEMP                         ST. DOMINIC

PITCHERS – SECOND TEAM

JR         IAN BROWN                              FESTUS

SR        JACOB HOUSE                          GLENDALE

SR        JACK NIEDRINGHAUS           MICDS

JR        NATE MOORE                           FESTUS

PITCHERS – HONORABLE MENTION

FR         ELI HELBERG                          KEARNEY

JR         JACK MEYER                            PACIFIC

SR         MITCH OROZCO                     CAMDENTON

SOPH   CHARLIE KILCULLIN            ST. DOMINIC

CATCHERS – FIRST TEAM

SR        JAKOB KNUDSEN                    PLATTE COUNTY

SR        COLE MARTIN                         MCDONALD COUNTY

JR        WYATT BROCKMAN              MARSHFIELD

CATCHERS – SECOND TEAM

SOPH   TANK SIMS                                WEST PLAINS

JR         KYDEN MCMAIN                     WILLARD

INFIELDERS – FIRST TEAM

JR        KAM DURNIN                            CAMDENTON

SR        CONNOR EARLEYWINE        JEFFERSON CITY

SR        CAMERON LEWIS                   PLATTE COUNTY

JR        BROOKS KETTERING            GLENDALE

SR        GRANT RICHARS                     ST. DOMINIC

INFIELDERS – SECOND TEAM

SR         CARLOS JONES JR.                 WINNETONKA

JR         JACKSON ROVIG                     MARSHFIELD

SR         JADEN KOLB                             HELIAS CATHOLIC

JR         CY DARNELL                             WEBB CITY

SR         CONNER MCDONALD             FESTUS

INFIELDERS – HONORABLE MENTION

SR         SIMON YOAKUM                       ROLLA

SR         KADEN MOTLEY                       UNION                   

SOPH   BROCK MILES                            CAPITAL CITY

SOPH   PEYTON COOPER                      WEST PLAINS

SR         WILL KENNEDY                         KEARNEY

OUTFIELDERS – FIRST TEAM

JR         RYKER EDWARDS                     SMITHVILLE

JR         OWEN BUSHNELL                     WILLARD

FR         CHASE PORTER                         KEARNEY

OUTFIELDERS – SECOND TEAM

SOPH    ETHAN BROSER                        PACIFIC           

FR          SEBASTIAN NORMAN             GLENDALE

SOPH    NELSON HOOVER                     WEST PLAINS

OUTFIELDERS – HONORABLE MENTION

SOPH    BRET YARGER                          ROLLA

SR          CONNOR MILLER                    CAMDENTON

JR          KLAYTON KISER                     WILLARD

DH/UTILITY – FIRST TEAM

SOPH    SAM WYRICK                             HELIAS CATHOLIC

SR         CARTER JENKINS                      BRANSON

JR          GAGE CLAUNCH                       WARRENSBURG      

DH/UTILITY – SECOND TEAM

SOPH    KADE DURNIN                            CAMDENTON

SR          KADE BIELLIER                        WILLARD

JR          AUSTIN HAPPEL                        WINDSOR IMPERIAL

DH/UTILITY – HONORABLE MENTION

FR         HENRY BERKSTRESSER          MARSHFIELD

SR         ETHAN BERNING                       PEMBROKE HILL

JR          KOOPER KEKEC                        NORTH COUNTY 

CLASS 6

PITCHERS – FIRST TEAM

JR        CADEN BOGENPOHL                  JACKSON

SR        KARSON MILBRANDT                LIBERTY KANSAS CITY

JR        TRENTON ROEHLER                  BLUE SPRINGS SOUTH

JR        TATE MCGUIRE                           LIBERTY NORTH

PITCHERS – SECOND TEAM

SR         AARON LEWIS                             LIBERTY NORTH

JR         KENTON DEVERMAN                FORT ZUMWALT WEST

SR         BEN SUNDELL                             LIBERTY KANSAS CITY

SR         KEITH PIEPMEIER                     NIXA

PITCHERS- HONORABLE MENTION

SR         TYLER RAUSER                         FRANCIS HOWELL

SR         JOHN CHAMBERS                     BLUE SPRING SOUTH

SR         TAIT ROBERTSON                    HICKMAN

SOPH    HUNTER HAMPSHIRE            STALEY

CATCHERS – FIRST TEAM

SR         KEVIN PELICO                        NORTH KANSAS CITY

SR         LUKE MOORE                         PARK HILL

SR         GAVIN SIEGFRIED                 STALEY

CATCHERS – SECOND TEAM  

JR         TYLER LANG                          PARKWAY WEST

SR         KAIDEN STOFFER                ROCK BRIDGE

SR         NOAH WILKINSON               KICKAPOO

CATCHERS- HONORABLE MENTION

SR          NATHAN HALL                      LIBERTY KANSAS CITY

JR          GAVYN BECKNER                REPUBLIC

INFIELDERS- FIRST TEAM

SR         JAKE MCCUTCHEON                  FRANCIS HOWELL

SOPH   TREY SNYDER                               LIBERTY NORTH

JR         BRETT NORFLEET                       FRANCIS HOWELL

JR         BRADEN HEMMER                       HICKMAN

SOPH   GRANT HOLLISTER                     BLUE SPRINGS SOUTH

SR         DYLAN GREGO                              STALEY

JR         ADDISON SMITH                           LIBERTY KANSAS CITY

INFIELDERS-SECOND TEAM

SR         JACK DUNN                                   FORT ZUMWALT SOUTH

SR         JARET NELSON                            NIXA

FR         TY THOMPSON                             ROCK BRIDGE

SR          KADEN JEFFRIES                       GRAIN VALLEY

SR          JOEY FRIEDEL                            FORT ZUMWALT SOUTH

INFIELDERS-HONORABLE MENTION

JR          EVAN VIENHAGE                         KICKAPOO

SR          PEYTON BLAIR                            FORT ZUMWALT SOUTH

SR          PALMER HOLST                          LIBERTY KANSAS CITY

OUTFIELDERS- FIRST TEAM

SR         AUSTIN STEWART                       ROCK BRIDGE

SR         CARTER DEGONDEA                  RAYMORE PECULIAR

JR          BRYSEN NEPUTE                         FRANCIS HOWELL

JR          CHASE LITTRELL                       LIBERTY KANSAS CITY

OUTFIELDERS- SECOND TEAM

SR          SAM RUSSO                                   NIXA

SR          ZACK STEWART                          LEBANON

JR          ZACH BATES                                 HICKMAN

SR          KYLER STOKES                           JOPLIN

OUTFIELDERS-HONORABLE MENTION

SR         MATTHEW HUTSON                   LIBERTY NORTH

SOPH    TYTUS CISSELL                          FRANCIS HOWELL

JR          JUSTUS POPPA                            ROCK BRIDGE

SR          BRADY O’BRIEN                         FORT ZUMWALT SOUTH

DH/UTILITY-FIRST TEAM

SR           PAYTON MESSER                   ROCK BRIDGE

JR           TY WISDOM                              LIBERTY NORTH

SR           DANIEL WISSLER                   FORT ZUMWALT WEST

DH/UTILITY-SECOND TEAM

FR          LEO HUMBERT                         FRANCIS HOWELL

JR          JACKSON DOWNING               LIBERTY NORTH

JR          TOMMY LAPOUR                     BLUE SPRINGS SOUTH

DH/UTILITY-HONORABLE MENTION

JR           SETH BENES                             LIBERTY WENTZVILLE

JR           DANE GRAY                              ROCK BRIDGE

SR           AIDAN SIMPSON                      PARK HILL SOUTH

Doug Davison

Doug Davison is a writer, photographer and newsroom assistant for the Houston Herald. Contact him by phone at 417-967-2000 or by email at ddavison@houstonherald.com.

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